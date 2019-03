Mercato : Coup de tonnerre, Varane hésite à quitter le Real !

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Joueur du Real Madrid depuis 2011, Raphaël Varane pourrait bien, à la surprise générale, être l’un des grands animateurs du prochain mercato.

En effet, le champion du monde 2018 est en pleine réflexion sur la suite à donner à sa brillante carrière. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’un des hommes de confiance de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole a l’impression d’avoir fait le tour de la question au Real Madrid. « Le sentiment qu'après huit saisons au Real Madrid et quatorze titres remportés, il est arrivé à la fin d'un cycle chez les Merengue. Recruté au Real alors qu'il n'avait que dix-huit ans, Varane y a grandi et s'est construit l'un des plus beaux palmarès du football français » explique le quotidien, pour qui Raphaël Varane souhaite se mettre en danger en découvrant un nouveau championnat.

« La réflexion du champion du monde français est nourrie par une volonté de se mettre en danger en découvrant un nouvel environnement. Varane s'est souvent défini, notamment dans ses entretiens avec les médias, comme un homme en quête de défis et cherchant à monter toujours plus haut son niveau de performances. Quitter le Real Madrid, où son statut est quasi assuré, le pousserait donc, dans son esprit, à une remise en question qui le rapprocherait encore davantage de l'excellence ». S’il décidait de quitter le Real Madrid au mercato, Raphaël Varane deviendrait de manière quasiment automatique le défenseur le plus cher de l’histoire, étant donné son âge et son palmarès. Cela serait un sacré coup de tonnerre chez le champion d’Europe en titre…