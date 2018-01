Mercato : Contacté par l'OM et Bordeaux, il reste en Allemagne

Dans : Mercato, Ligue 1, Bordeaux, OM.

Son nom avait été cité du côté de l'Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux avant le début du mercato, mais finalement Walace Souza Silva ne rejoindra pas la Ligue 1 durant ce mois de janvier. Alors que l'on faisait du milieu de terrain brésilien la possible doublure de Luiz Gustavo et que certains sites annonçaient un contact avec Bordeaux, l'idée d'un départ du joueur de 22 ans n'est plus à l'ordre du jour.

Selon nos informations, Walace Souza Silva, arrivé au mercato d'hiver 2017 à Hambourg en provenance du Grémio pour 9ME, va rester au HSV au moins jusqu'à la fin de l'actuelle saison, le club ayant besoin de toutes ses forces vives pour se maintenir en Bundesliga. Actuellement, Hambourg est 17e et le milieu de terrain brésilien ne sera pas de trop.