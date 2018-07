Mercato : Coman tord le cou à cette rumeur persistante

Dans : Mercato, Bundesliga, Premier League.

Comme chaque été, Kinglsey Coman est au cœur des rumeurs de transfert. Il faut dire que le profil de l’international français, très rapide et plutôt adroit devant le but, est recherché. Notamment en Angleterre, où son nom a récemment été associé aux Gunners d’Arsenal. Présent devant les médias ce mardi, l’ex-attaquant de la Juventus Turin a démenti être en contact avec le club entraîné par Unai Emery depuis début juillet. « Non, je n'ai aucun contact avec Arsenal. Je suis au Bayern où j'ai prolongé mon contrat pour 5 ans. Pour l'instant, je reste ici » a-t-il confié, bien conscient de l’opportunité qu’il a de s’installer dans la peau d’un titulaire au Bayern, alors que Franck Ribéry et Arjen Robben ne sont plus tous jeunes…