Mercato : Camavinga va faire une Mbappé

Dans : Mercato.

Eduardo Camavinga est parti pour disputer une dernière saison avec le Stade Rennais. Pour partir ensuite libre vers la Premier League.

Véritable pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a reçu plusieurs offres pour prolonger avec son club formateur. Pour le moment, le milieu de terrain et son clan ne signent absolument rien, et le jeune international français se concentre sur la préparation de la saison avec le club breton. Pas de départ en vue donc, et cela veut dire pas de gros transfert pour les « Rouge et Noir ». Les dirigeants rennais se disaient que, à défaut de prolonger, Camavinga pourrait faire entrer 30 ME dans les caisses, la somme de 100 ME n’ayant bien évidemment jamais été demandée pour un joueur à un an de la fin de son contrat.

Il n’en sera à priori rien, et The Express révèle que le clan de l’international français a prévenu les clubs intéressés par sa venue, qu’il serait libre dans un an. Si le Real Madrid a longtemps été intéressé, Liverpool et Arsenal pourraient bien casser leur tirelire pour proposer un gros contrat à Eduardo Camavinga. En attendant, après une dernière saison où il s’est éteint progressivement, le milieu de terrain sera attendu au tournant pour au moins aider le club breton à justifier ses ambitions en Ligue 1. En tout cas, à moins d’un gros retournement de situation, la pépite révélée à Fougères ne bougera pas cet été. Et au moins, Bruno Genesio sait à quoi s’en tenir avec le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France. De quoi compenser les départs de Steven Nzonzi et Clément Grenier, qui vont tout de même laissé un trou dans l'entrejeu rennais.