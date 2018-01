Mercato : L'OM ou Nice ? Trebel refuse de se voir trop beau

Dans : Mercato, OM, OGCN, Foot Europeen.

Annoncé dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille et de Nice durant cette fin de mercato, Adrien Trebel est resté évasif à propos de son avenir.

Dimanche, L'Equipe révélait un intérêt de deux clubs de Ligue 1, à savoir l'OM et l'OGCN, pour Adrien Trebel. Notamment en quête d'un nouveau renfort dans l'entrejeu pour épauler Luiz Gustavo, la formation phocéenne apprécie le profil de l'ancien Nantais. Très bon sous les couleurs d'Anderlecht, avec qui il a marqué un but et délivré trois passes décisives en Jupiler League cette saison, le milieu de terrain de 26 ans serait ouvert à un retour en France par la grande porte. Sauf que pour l'instant, il ne laisse rien transparaître...

« Les rumeurs concernant un éventuel transfert en Ligue 1 cet hiver ? C’est mon agent qui gère tout ça... », a simplement balancé, sur le site Sudinfo, le Français, qui refuse donc de s'avancer à neuf jours de la fermeture du marché des transferts. Même son de cloche du côté de son représentant, qui, contacté par nos soins, a refusé de commenter les intérêts de l'OM et de Nice. Mais les choses pourraient rapidement bouger dans ce dossier chaud du mercato...