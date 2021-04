Mercato : C’est le feu à Barcelone, le clan Haaland débarque

Dans : Mercato.

Erling Haaland a fait un premier pas vers un transfert au FC Barcelone. Le club catalan a accueilli son père et agent ce jeudi, pour lui faire part de sa volonté de l'acheter à tout prix cet été.

La presse espagnole est en furie ce jeudi, à la fin de la trêve internationale. Le père de Erling Haaland, l’ancien joueur de Manchester City notamment, et son agent Mino Raiola, ont posé le pied à Barcelone pour discuter avec le géant catalan. Depuis l’élection de Joan Laporta, le club barcelonais envisage de frapper fort cet été, ne serait-ce que pour convaincre Lionel Messi de rester. Résultat, une réunion a été programmée ce jeudi et ce n’est pas un poisson d’avril. Buteur en chef du Borussia Dortmund, le Norvégien ne devrait pas rester dans la Ruhr cet été, et fait le tour de ses prétendants.

C’est toutefois la première fois qu’il est aperçu, vidéo à l’appui, par les médias espagnols et notamment le journal Sport en train de discuter directement avec les dirigeants d’un club désireux de le faire venir. Mino Raiola, qui sait comment négocier un gros transfert, est en tout cas aux manettes et le FC Barcelone, que l’on annonce en grande difficulté financière, va devoir faire un effort colossal s’il veut devancer les autres candidats. On y retrouve notamment le Real Madrid, et même Manchester United dont le nom a été évoqué dernièrement. En tout cas, le FC Barcelone a marqué des points, puisque Joan Laporta aurait déclaré en privé que faire venir Haaland était sa priorité absolue pour cet été, et qu’il était prêt à faire de gros sacrifices pour cela. Cela veut dire se séparer d’une dizaine de joueurs, dont quelques Français (Lenglet, Umtiti et peut-être Griezmann), afin de faire de la place dans l’effectif et sur la grille salariale. Un projet d’envergure, mais qui pourrait donner une autre dimension au mandant de Joan Laporta.