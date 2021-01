Mercato : Berlin n'a pas de quoi s'offrir Guendouzi

Dans : Mercato.

Malgré de bonnes performances en Bundesliga, Mattéo Guendouzi ne devrait pas être conservé par le Hertha Berlin.

En manque de temps de jeu à Arsenal, Mattéo Guendouzi avait à la surprise générale décidé de rejoindre le Hertha Berlin (en prêt avec option d'achat) en octobre dernier. Si ce choix pouvait paraître surprenant à première vue, il s'est avéré payant pour l'international espoir. Convaincant au milieu de terrain, le Français a disputé 10 matchs de Bundesliga, en étant titulaire à 9 reprises. Le joueur de 21 ans s'est même offert le luxe de marquer 2 buts face à Schalke et au Borussia Mönchengladbach. Des prestations qui ont rapidement fait de l'ancien lorientais un des chouchous du public berlinois. Pourtant, l'histoire d'amour entre Guendouzi et le Hertha n'ira probablement pas plus loin.

D'après les informations du DailyMail, le club allemand ne serait pas en mesure d'acheter définitivement le milieu défensif, malgré la volonté de le conserver. La somme réclamée par les Gunners serait trop élevée pour l'actuel 12e de Bundesliga (32 millions d'euros). Alors qu'il a récemment reçu les éloges de son coach Bruno Labbadia, Mattéo Guendouzi devrait donc retourner à Arsenal. Rappelons qu'à Londres, le Français a connu une relation conflictuelle avec sa direction après de nombreuses polémiques. Appelé par Didier Deschamps pour combler le forfait de Paul Pogba en septembre 2019, le natif de Poissy rêve de retrouver les Bleus. Cela passe par du temps de jeu, qu'il aura probablement du mal à obtenir à Arsenal. Probablement très déçu de ne pas pouvoir poursuivre son aventure en Bundesliga, Guendouzi recherche certainement déjà un nouveau point de chute.