Mercato : Bataille OM-Bordeaux, avantage Villas-Boas

Dans : Mercato.

L’OM et le FCGB vivent tous les deux un été agité et se retrouvent même sur des cibles similaires.

Si le club provençal digère tout doucement les secousses entre le départ de Zubizarreta et les rumeurs de rachat du club, Bordeaux est en pleine tourmente. Son président est plus que contesté, son entraineur veut partir, et les joueurs n’ont aucune visibilité. Il faut néanmoins trouver des solutions pour présenter une équipe compétitive la saison prochaine, et le mercato avance, malgré la pause forcée d’un mois qui débute ce vendredi. Bordeaux s’est donc lancé sur une piste déterrée par André Villas-Boas. L’entraineur portugais avait eu le milieu de terrain russe Daler Kuzyaev sous ses ordres au Zénith Saint-Pétersbourg, et il souhaitait récemment profiter de son statut de joueur libre pour le ramener à l’OM.

Selon Foot Mercato, Bordeaux a eu la même idée et rêve de convaincre l’international russe de venir en Gironde. Le montant économisé sur le transfert pourrait servir à effectuer une belle offre à Kuzyaev, qui a également ses courtisans en Allemagne et en Espagne. Autant dire que la partie est loin d’être gagnée pour les deux clubs français, qui cherchent le bon filon avec les joueurs gratuits, mais ils ne sont bien évidemment pas les seuls sur le coup. A voir si l’OM, qui a la carte Villas-Boas à jouer, saura convaincre le joueur russe, avec également l’argument de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.