OM : Daler Kouziaïev à Marseille, la Russie confirme !

L'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Daler Kouziaïev se confirme, et le milieu du Zénith Saint-Pétersbourg sera un beau renfort si Villas-Boas réussit à le faire signer.

Révélée lundi, la piste qui mène l’OM à Daler Kouziaïev, le milieu international russe du Zénith Saint-Pétersbourg a pris du corps. Car même en Russie, la possibilité de voir le joueur de 27 ans signer à Marseille est évoquée, ce qui confirme au passage que Daler Kouziaïev ne prolongera pas avec son club. Interrogé par Le Phocéen sur le cas du milieu du Zénith, Vincent Tanguy, spécialiste du football russe pour le site Footballski.fr, explique que si Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas réussissent à faire signer Daler Kouziaïev, alors ils auront fait une très belle opération lors de ce mercato. Confirmant donc que la piste OM était connue en Russie, le journaliste dit tout le bien qu’il pense d'un joueur peu connu en France, sauf des spécialistes.

« L’info est aussi sortie dans la presse russe, et c'est vraiment intéressant. Kouziaïev est arrivé au Zénith après le départ de Villas-Boas, et on a découvert un milieu très polyvalent qui sait à peu près tout faire, que ce soit en 6, en 8 ou sur les côtés. Ses qualités principales sont une grosse qualité de passe et un gros impact dans les duels grâce à son caractère affirmé (…) Sans faire d'étincelles, il s'avère très utile pour un coach. C'est d'ailleurs le cas du sélectionneur russe qui en a fait l'un de ses joueurs de base (…) il ferait, pour moi, une très bonne alternative à l'OM en cas de départ de Sanson », explique Vincent Tanguy. Reste que pour l’Olympique de Marseille la concurrence est vive dans le dossier Daler Kouziaïev, car outre Hoffenheim et Valence, le Spartak Moscou serait également entré dans la danse.