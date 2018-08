Mercato : Balotelli à l'OM ? Un Niçois espère une énorme surprise

Dans : Mercato, OGCN, OM, Ligue 1.

Avec un point seulement en deux matchs, l’OGC Nice est à la peine en ce début de championnat.

Privée de Mario Balotelli, l’équipe de Patrick Vieira semble surtout manquer de poids en attaque. Annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille ces dernières heures, le buteur italien de 27 ans est toujours sous contrat avec le Gym. Et du côté de ses partenaires, on espère bien conserver l’ex-attaquant de Manchester City. Interrogé par Canal Plus, Yoan Cardinale a commenté la situation de son ami au sein du vestiaire.

« Balotelli ? Nous, on l’attend mardi à l’entraînement… J’espère qu’il va rester un an de plus à Nice. Clairement, c’est le joueur qui nous manque dans l’équipe. Il nous ferait énormément de bien. Si c’est possible qu’il reste ? Evidemment, c’est possible. Tout est possible dans le football et encore plus à l’OGC Nice » a-t-il confié, lui qui serait évidemment ravi de pouvoir compter une saison de plus sur Mario Balotelli. Mais la presse italienne risque de refroidir l’ambiance sur la Côte d’Azur puisque Premium Sport expliquait ce dimanche qu’un accord était proche d'être trouvé entre Marseille et Nice à hauteur de 5ME pour le transfert de Super Mario…