Mercato : Arsenal pioche à City pour remplacer Lacazette

Manchester City vit une fin de saison passionnante avec la possibilité de réaliser un doublé championnat-Ligue des champions. Gabriel Jesus, annoncé partant, aura peut-être son mot à dire.

A l'instar du Paris Saint-Germain, Manchester City a changé de dimension ces dernières années. Les Citizens comptent bien remporter la première Ligue des champions de leur histoire dans les prochaines semaines. Mais dans l'effectif de Pep Guardiola, les places sont chères. Gabriel Jesus ne dira pas le contraire, lui qui ne semble plus rentrer dans les plans du coach espagnol. Cette saison, l'attaquant brésilien a disputé 34 matchs (souvent en commençant remplaçant) pour 7 buts inscrits toutes compétitions confondues. Un bilan assez famélique pour un joueur de son talent. Du coup, l'ancien de Palmeiras songerait à aller voir ailleurs. Et il aurait déjà trouvé son prochain club à en croire le journaliste Jorge Nicola : Arsenal.

Gabriel Jesus au coeur d'un jeu des chaises musicales

Gabriel Jesus est arrivé à Manchester City avec le statut de jeune très prometteur. Il pourrait en repartir comme un talent gâché. Heureusement pour lui, il ne manque pas de sollicitations et Arsenal serait prêt à le recruter. Selon Jorge Nicola, Arsenal est en négociations avancées avec Manchester City concernant le buteur auriverde de 25 ans. Ne manque plus que l'aval des Skyblues dans ce dossier. Reste à savoir à quel montant pourra se faire l'opération, sachant que le contrat de Jesus expire en juin 2023. Les bonnes relations entre les deux clubs ont des chances de favoriser le deal. Un deal qui pourrait permettre l'arrivée d'un immense crack du côté de Manchester City...

Haaland à City, Lacazette sur le départ ?

Arsenal, avec l'arrivée d'un joueur de la trempe de Gabriel Jesus, ferait un énorme coup sur le marché et rassurerait ses fans sur ses ambitions la saison prochaine. Car le récent départ de Pierre-Emerick Aubameyang avait surpris et celui très probable d'Alexandre Lacazette devra être compensé. Le nom de l'international français circule du côté de l'OL mais une non-qualification des Gones pour une coupe d"Europe refroidirait Lacazette. En attendant de savoir où rebondirait l'attaquant de 30 ans, le probable départ de Gabriel Jesus du côté d'Arsenal débloquerait une place de choix dans l'effectif de Man City pour... Erling Haaland. Le génie norvégien est la priorité numéro 1 de Pep Guardiola pour son mercato estival. Les Citizens mettent même tout en oeuvre pour se payer l'ancien de Salzbourg, monstrueux du côté du Borussia Dortmund. Selon le Daily Mail, tout est même réglé entre Haaland et le board de Manchester City.