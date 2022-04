Fan d’Arsenal et dirigeant de Chelsea, Lewis Hamilton prend cher

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En course pour le rachat de Chelsea, l’homme d’affaires Sir Martin Broughton a monté un consortium dans lequel Serena Williams et Lewis Hamilton sont impliqués. Une information étonnante en ce qui concerne le pilote de Formule 1, connu en tant que supporter d’Arsenal. D’où la déclaration moqueuse de son rival Max Verstappen.

Sanctionné par le gouvernement anglais, Roman Abramovitch attend toujours la vente de Chelsea. Le propriétaire des Blues ne connaît pas encore l’identité de son successeur qui se trouve chez les derniers prétendants en course. Parmi eux, l’homme d’affaires Sir Martin Broughton a de réelles chances de rafler la mise, d’autant que le candidat s’est bien entouré dans ce dossier. En effet, Sky Sports affirme que la joueuse américaine de tennis Serena Williams et Lewis Hamilton ont rejoint son consortium.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Hamilton confirme son intérêt pour faire partir du projet de rachat de Chelsea (bien qu'étant fan d'Arsenal).https://t.co/X76UFv8uon — RMC Sport (@RMCsport) April 22, 2022

Et les deux personnalités sportives seraient prêtes à miser environ 12 millions d’euros dans ce projet ! On ne s’attendait pas vraiment à voir des acteurs d’autres sports entrer dans la partie. Et encore moins Lewis Hamilton. Il faut savoir que le pilote de Formule 1 est également connu en tant que fervent supporter d’Arsenal. A priori, ce statut semble incompatible avec celui de possible investisseur de Chelsea. Le Britannique reçoit donc pas mal de moqueries sur les réseaux sociaux, et même parmi ses homologues. La nouvelle à peine révélée, son rival Max Verstappen ne s’est pas gêné pour tacler celui qu’il a battu in extremis dans la course au titre la saison dernière.

Un supporter du PSV n'achèterait pas l'Ajax

« Je suis supporter du PSV Eindhoven et je n'achèterais jamais l'Ajax Amsterdam, a lâché le pilote néerlandais de Red Bull. Et si je devais acheter un club de football, je voudrais devenir l'unique propriétaire et prendre les décisions moi-même, pas juste acheter un minuscule pourcentage. Si tu es supporter d'Arsenal et que tu vas à Chelsea, c'est assez intéressant. Mais chacun fait ce qu'il veut avec son argent, donc on verra ce qui se passera. » Les retrouvailles sur les circuits s’annoncent toujours aussi tendues.