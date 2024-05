L'OM croit aux miracles, l'Atalanta est prévenue

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore bien en vie avant son déplacement à Bergame en demi-finale retour de la Ligue Europa. Une situation inespérée pour certains observateurs.

Si tout n'est pas parfait à l'OM, l'espoir est grand en cette fin de saison. Surtout que les Phocéens ont livré une belle prestation face à l'Atalanta Bergame jeudi soir dernier au Stade Vélodrome en demi-finale aller de la Ligue Europa. Un match nul 1 but partout qui permet aux Marseillais de croire en leurs chances d'exploit en Italie. Totalement inespéré au vu de la situation en Ligue 1 mais aussi du niveau de l'Atalanta, qui vient de sortir Liverpool de la C3. Pour certains fans et observateurs, tout ce qui vient n'est que du bonus. C'est notamment l'avis d'Anthony Clément.

L'OM, c'est déjà un exploit

𝑳𝒆 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒍𝒆 🚀 de @mbemba22 lors de #OMAtalanta ! 🥵



Grâce à cette magnifique frappe notre défenseur 🇨🇩 a permis aux 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣𝙨 de revenir dans le match ! 💪#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/0KwfX2zJPa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 4, 2024

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a livré son ressenti sur cette fin de saison marseillaise et la possibilité de rallier la finale de la Ligue Europa. « Gasset sait bien utiliser les ficelles avec le public. Cela lui correspond bien. C'est un cliché à Marseille mais ça correspond aussi souvent à une réalité. Il s'est passé quelque chose de différent avec cette atmosphère. Parfois, ça a pu être un poids par le passé. (...) Cette équipe sait s'en servir. Mais le bilan est contrasté parce que je ne sentais pas cette équipe capable de faire ce match. C'est un point positif mais en même temps, sa saison montre qu'elle a du mal à être à la hauteur. L'Atalanta a été décevante et je me dis que y'aura une réaction jeudi prochain. L'OM est toujours en vie et c'est assez inespéré au vu de la saison et de ce qu'on pouvait espérer avant la rencontre aller face à l'Atalanta. C'est impossible de tirer un bilan négatif », a notamment indiqué Anthony Clément, qui pense que les Marseillais ont des raisons d'y croire même si la mission s'annonce presque impossible en Italie. Les Phocéens devront absolument régler leurs problèmes à l'extérieur s'ils veulent espérer créer la sensation et filer à Dublin. Mais rien ne semble à écarter cette saison pour cet OM bien surprenant.