Mercato : Accord trouvé entre Ibrahimovic et le Milan AC ?

Dans : Mercato.

Plus de sept ans après son départ du Milan AC pour le Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic est en passe de signer son grand retour en Lombardie.

L’information est signée du Telegraph, média généralement bien informé. Un accord aurait été trouvé en ce début de semaine entre le Milan AC et Zlatan Ibrahimovic, libre de tout contrat après son expérience aux Etats-Unis au Los Angeles Galaxy. L’attaquant suédois pourrait signer dans les prochains jours un contrat de six mois, au minimum.

Du côté de San Siro, son come-back serait assurément vécu comme un événement XXL. Et pour cause, Zlatan Ibrahimovic a remporté un titre de champion d’Italie en 2011 et un trophée de meilleur buteur de la Série A en 2012 avec le Milan AC, où il serait attendu comme le messie alors que Milan occupe une triste 11e place, à 20 points du leader et rival, l’Inter Milan.