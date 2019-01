Mercato : Accord trouvé entre Chelsea et Milan pour Higuain !

Dans : Mercato, Serie A, Premier League.

Présent ce mercredi soir en Arabie Saoudite, où l'AC Milan s'est incliné en finale de la Super Coupe d'Italie face à la Juventus (1-0), Gonzalo Higuain ne portera plus le maillot du club lombard. En effet, plusieurs sources italiennes et anglaises annoncent que Chelsea et Milan ont trouvé un accord pour le prêt de l'attaquant argentin pour six mois avec une option d'achat. Et même la possibilité pour le club de Premier League d'obtenir un prêt supplémentaire d'une saison si différentes conditions sont réunies. Cette signature de Gonzalo Higuain à Chelsea, qui doit encore être officialisée, va probablement déclencher le départ d'Alvaro Morata vers l'Atlético Madrid.