Mercato : Accord Bayern Munich-Barcelone pour le transfert d'Arturo Vidal !

Dans un communiqué, le FC Barcelone a annoncé ce vendredi soir avoir trouvé un accord avec le Bayern Munich pour le transfert d'Arturo Vidal.

Arturo Vidal avait quitté vendredi matin ses coéquipiers du Bayern Munich à l'entraînement afin de prendre un avion privé vers Barcelone. Il ne faisait donc aucun doute que le milieu international chilien allait rejoindre le Barça. Le club catalan a attendu la fin de soirée pour officialiser l'issue positive des négociations avec son homologue allemand. « Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert du joueur Arturo Vidal. L'accord avec Arturo Vidal porte sur les trois prochaines saisons et dépend de la visite médicale que le joueur passera dans les prochains jours. Le FC Barcelone vous tiendra informé de l'arrivée du joueur et de l'agenda de sa présentation officielle », a précisé le FC Barcelone au sujet du joueur de 31 ans qui avait rejoint le Bayern Munich en provenance de la Juventus en 2015 moyennant 37,5ME. On ne connaît pas encore le montant de cette opération entre les deux clubs.