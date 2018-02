Mercato : 418ME, le PSG champion d'Europe...des dépenses !

Dans : Mercato, PSG, Premier League, Liga.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football a analysé en détails le dernier mercato hivernal.

Quelques jours après la fermeture du deuxième et dernier marché des transferts de la saison 2017-2018, le CIES a tiré un bilan. Et celui-ci ne déçoit pas puisque pour la première fois de son histoire, le mercato d'hiver a dépassé le milliard d'euros de dépenses au sein des cinq grands championnats européens, en atteignant 1 067 ME, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2017. Une somme record gonflée par les deux locomotives que sont l'Angleterre et l'Espagne, qui ont déboursé respectivement 545 ME et 319 ME durant le mois de janvier. Logique quand on sait que la Liga et la Premier League se sont partagées les quatre plus gros transferts hivernaux, avec Coutinho (de Liverpool au Barça pour 160 ME), Van Dijk (de Southampton à Liverpool pour 84 ME), Diego Costa (de Chelsea à l'Atletico pour 66 ME) et Laporte (de Bilbao à Man City pour 65 ME).

Concernant la Ligue 1, le bilan est positif puisque les formations tricolores disposent d'un bilan net de 14 ME, grâce notamment au transfert de Lucas du PSG à Tottenham pour 32 ME, la huitième transaction la plus chère de l'année. Par contre, s'il l'on prend en compte les deux marchés de la saison, celui d'été 2017 et d'hiver 2018, Paris est le club qui a le plus dépensé en transferts avec 418 ME, notamment lâchés pour les recrutements de Neymar et de Mbappé. Le PSG devance le Barça (414 ME) et Manchester City (355 ME). La troupe d'Unai Emery rêve désormais d'être sur le toit de l'Europe en Ligue des Champions, et non plus sur le mercato...