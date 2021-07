Mercato : 30 ME en poche, le LOSC défie le Bayern

Dans : Mercato.

Pour garder l’équipe la plus compétitive possible après son titre de champion de France, le Lille OSC cherche à se renforcer sur le marché des transferts.

Le lendemain de sacre est compliqué chez les Dogues. Déjà parce que l'architecte du titre, à savoir Christophe Galtier, est parti vers d’autres horizons à Nice. Mais aussi parce que le LOSC doit faire face à un énorme déficit. Par conséquent, et histoire de répondre aux attentes de la DNCG et du fair-play financier de l’UEFA en vue de son retour en Ligue des Champions, le club nordiste doit vendre pour plusieurs dizaines de millions d’euros sur le mercato. Ce qui a été fait ces dernières semaines avec les départs de Boubakary Soumaré à Leicester pour 20 ME ou de Mike Maignan au Milan AC pour 13 ME. D’autres éléments vont suivre d’ici à la reprise du championnat en août prochain. Mais pour être à la hauteur des attentes du public lillois la saison prochaine, le LOSC va quand même essayer de limiter la casse en faisant venir de bons joueurs en contre-partie, tout en gardant une balance positive.

Lille face au Bayern, l'OL et l'OM pour Gakpo

C’est donc dans cet objectif-là que l’équipe de Jocelyn Gourvennec cherche un ailier talentueux. D’après les informations du journal Voetbal International, le LOSC a notamment coché le nom de Cody Gakpo. Auteur d’une très bonne saison avec le PSV Eindhoven, où il a marqué 11 buts en 29 matchs, le joueur de 22 ans est suivi par de nombreux clubs européens, et notamment en France. Puisque l’OL et l’OM s’intéressent aussi à lui. Mais c’est bien Lille qui est le plus chaud sur ce dossier en L1. Les champions de France envisageant d’offrir 18 millions d’euros au PSV. Ce qui ne sera pas suffisant, vu qu’Eindhoven réclame 30 ME pour l’international néerlandais. Mais aussi parce que le LOSC va devoir faire face à une énorme concurrence, menée par le Bayern Munich. Ces derniers jours, la direction du club munichois a effectivement contacté les agents de Gakpo, histoire de placer ses pions. Autant dire que le LOSC n’aura pas la tâche facile, surtout que la pépite du PSV ne quittera son club que pour un grand d’Europe. Un statut que le LOSC n’a pas vraiment, malgré sa future présence en Ligue des Champions...