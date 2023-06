Neymar fait un bras d'honneur au PSG et aux Anglais

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Neymar est focalisé sur les préparatifs d'une grande croisière de 3 jours, tentant de persuader les gens d'acheter les derniers billets restants. Un évènement pas du goût des clubs européens intéressés par son transfert, surtout les Anglais.

Un homme de passions, c'est ce qui peut définir Neymar depuis de nombreuses années. Eloignée des terrains depuis février, la star du PSG ne chôme pas dans ses activités hors-football. Outre les soirées festives et poker, Neymar s'est montré à plusieurs reprises sur les grilles des grands prix de Formule 1. Des hobbies qui lui prennent du temps mais ce n'est rien en comparaison avec sa dernière lubie : organiser une grande croisière en paquebot de 3 jours et 3 nuits. L'évènement intitulé « Ney em Altob Mar » doit avoir lieu entre le 26 et le 29 décembre prochains. Neymar sera présent sur l'embarcation pour faire la fête avec ses invités, ceux-ci ayant acheté leur place au préalable.

Boxing Day ou croisière, Neymar devra choisir

Le joueur du PSG tente actuellement de vendre les derniers sésames sur Instagram. « Je suis très heureux que la première édition de ma croisière arrive bientôt. Beaucoup d'attractions et d'amusement pour que vous puissiez profiter avec moi de ces trois jours incroyables en haute mer. Ne la manquez pas, il ne reste que quelques cabines. On se voit là-bas ! », a t-il notamment écrit. Un message qui inquiète en Angleterre où plusieurs formations de Premier League ambitionnent de l'acheter dès cet été. C'est le cas de Newcastle, Chelsea, Arsenal et Manchester United entre autres.

Comme le confirme le site Goal, elles s'interrogent désormais sur la pertinence d'un tel transfert avec cette croisière. Il faut dire que l'évènement aura lieu en même temps que le traditionnel Boxing Day. Une période de fêtes mais surtout de matchs pour le championnat anglais. Impossible donc pour Neymar d'être présent en match en Angleterre et au même moment d'organiser une croisière à l'autre bout du monde. De quoi compliquer sa venue en Angleterre et mettre la lumière sur un problème du joueur du PSG : le manque d'investissement personnel qu'il a vis-à-vis de sa carrière professionnelle de footballeur. A 31 ans, il ne sera pas facile de le vendre ou de l'utiliser convenablement pour le PSG. Ce projet de croisière ne vient que le confirmer une fois de plus.