Il y a du mieux à Manchester United avec deux victoires consécutives qui replacent les Red Devils en première partie de tableau, mais la situation n’est pas encore idéale pour un club avec de tels moyens financiers. Erik Ten Hag, manager désormais aux commandes de United, a le feu vert de sa direction pour renforcer encore l’équipe et le paquet est mis pour faire venir Antony.

L’ailier de l’Ajax Amsterdam, qui a demandé à quitter le club néerlandais en apprenant que MU le voulait plus que sérieusement, va obtenir gain de cause après avoir boycotté les derniers matchs. Selon The Athletic, la dernière offre du club anglais se monte à 100 millions d’euros avec les bonus, et va finir par convaincre l’Ajax de céder son ailier brésilien. L’ailier de 22 ans est la grande priorité de Ten Hag pour finir le mercato, et il va finir par avoir gain de cause d’ici la fin du mercato.

🚨 Manchester United are close to an agreement with Ajax to sign Antony. Progress has been made in talks between #MUFC & #Ajax, so confidence increasing that deal gets done. 22yo Brazil winger a top target for manager Erik ten Hag all window @TheAthleticUK https://t.co/j7PBx7PVot