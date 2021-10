Mbappé, Haaland, Lewandowski… Osimhen s’invite à leur table

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Au cours du prochain mercato estival, les plus grands clubs européens tenteront d’attirer les meilleurs attaquants. Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Robert Lewandowski seront de la partie. Mais un autre invité surprise, à savoir Victor Osimhen, pourrait faire son apparition entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

Le mercato estival 2022 pourrait être celui des plus grands attaquants. Car selon les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines, les plus fines gâchettes du continent sont susceptibles de changer d’air. On pense évidemment à Kylian Mbappé, le buteur du Paris Saint-Germain qui refuse toujours de prolonger alors que son contrat expire en juin prochain. Et qui semble destiné à signer au Real Madrid.

Mais le Français partage l’actualité avec Erling Haaland qui, sauf rebondissement, devrait profiter de sa clause libératoire à 75 millions d’euros pour rejoindre une formation plus ambitieuse que le Borussia Dortmund. Le Norvégien pourrait par exemple atterrir au Bayern Munich si Robert Lewandowski venait à faire ses valises, le Polonais ayant lui aussi des envies d’ailleurs. Vous l’aurez compris, il faut se préparer à une véritable valse des attaquants l’été prochain. Et à ce rythme, un invité surprise pourrait bien apparaître. En effet, le quotidien espagnol As, qui relaye une information de la presse italienne, nous apprend que Victor Osimhen aura également son mot à dire.

Une offre à plus de 100 M€ pour Osimhen ?

L’avant-centre de Naples, déjà auteur de 9 buts en 10 matchs cette saison toutes compétitions confondues, plairait notamment au Real Madrid, dont la priorité reste Kylian Mbappé, mais qui penserait au Nigérian en cas d’échec pour le Parisien. Mais cette nouvelle piste serait déjà menacée par le Bayern Munich. Car outre Erling Haaland, le champion d’Allemagne s’intéresse aussi à Victor Osimhen pour éventuellement remplacer Robert Lewandowski. On parle déjà d’une possible proposition supérieure à 100 millions d’euros de la part des Bavarois ! C’est dire à quel point la cote de l’ancien Lillois est en train d’augmenter.