Mbappé et Haaland, le Real Madrid a trouvé mieux

Par Mehdi Lunay

Gabriel Jesus a réalisé de superbes débuts avec Arsenal après son transfert à 52 millions d'euros. De quoi intéresser le Real Madrid, déjà sur les rangs cet été mais freiné par un problème de places d'extracommunautaires. Un souci faisant désormais partie du passé.

Sans le moindre cliché, on peut dire qu'Arsenal a trouvé son Messie en Gabriel Jesus. Le Brésilien, tout droit venu de Manchester City, est l'attaquant qui manquait aux Gunners pour revenir sur le devant de la scène en Premier League. Leader offensif, Jesus a déjà marqué cinq fois cette saison offrant aussi cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Son influence est déjà notable au sein du leader de Premier League depuis l'entame de la saison. Incontestablement, Arsenal a fait l'un des très beaux coups du mercato estival avec un joueur délaissé par Pep Guardiola.

Naturalisations massives du Real pour recruter Jesus

Cependant, sur le papier, ce recrutement était loin d'être acquis cet été. En effet, d'autres clubs ont manifesté leur intérêt pour l'attaquant de la Seleçao. C'est le cas de Tottenham, de Chelsea, de la Juventus et même du Real Madrid. Les Merengues ont rapidement été hors-course à cause des règlements de la Liga. En effet, le club madrilène est autorisé à n'avoir que cinq joueurs non-européens. Or, Jesus aurait été de trop dans le calcul ce qui a empêché le Real Madrid de jouer sa carte.

According to Fichajes, Real Madrid are keeping tabs on Gabriel Jesus and remain interested in the Arsenal striker. 🔍#AFC #Arsenal #RealMadrid #GabrielJesus pic.twitter.com/TcMYR1KZCX — DR Sports (@drsportsmedia) October 29, 2022

Mais, Florentino Perez est un homme têtu et n'a pas abandonné l'idée de prendre Gabriel Jesus. C'est ce qu'indique le média Fichajes. En effet, le joueur de 25 ans apparaît comme un remplaçant sérieux pour Karim Benzema, lequel va sur ses 35 ans et connaît quelques blessures ces derniers temps. Un transfert désormais envisageable car les places d'extracommunautaires sont plus nombreuses au sein du Real Madrid. Ces derniers jours, Eder Militao, Rodrygo et Vinicius Junior ont tous obtenu la nationalité espagnole. Leur compatriote auriverde Jesus peut ainsi les rejoindre dans l'immédiat, à condition de convaincre Arsenal de le céder. Un exploit au vu du poids de Jesus dans les résultats des Gunners mais aussi avec le contrat du Brésilien à Londres. L'attaquant est lié à l'actuel leader de Premier League jusqu'en 2027.