Martial au Barça, le plan sérieux venu d'Espagne

En ce moment, le FC Barcelone déplore régulièrement l'absence de Robert Lewandowski sur blessure. La vie est bien plus dure sans l'artificier polonais et le prochain mercato doit servir à lui trouver un remplaçant. 11 joueurs sont ciblés et Anthony Martial est l'une des pistes les plus sérieuses.

En 2022, le FC Barcelone a été chanceux dans sa quête d'un attaquant en attirant l'un des meilleurs au monde : Robert Lewandowski. Le Polonais a réussi à marquer 36 fois toutes compétitions confondues avec le Barça pour permettre à son club de décrocher le titre de champion d'Espagne notamment. Néanmoins, son début de saison actuel est gêné par les blessures. Lewandowski a été touché à la cheville gauche pendant le mois d'octobre, manquant plusieurs matchs dont deux de Ligue des champions et le Clasico. Sans lui, le Barça a du s'incliner face au rival madrilène à cause notamment de difficultés à concrétiser ses occasions.

Martial, candidat crédible pour suppléer Lewandowski

Le duo Ferran Torres-Joao Felix n'a pas été à la hauteur de Robert Lewandowski. De quoi provoquer une réaction au sein de la direction catalane, laquelle a compris qu'il fallait trouver un bon remplaçant au Polonais en cas de blessure ou pour le faire souffler. Le quotidien catalan Sport a révélé la liste des 11 attaquants ciblés cet hiver par les Blaugranas. Le Français de Manchester United Anthony Martial est en bonne place.

A 27 ans, il possède un CV intéressant avec 311 matchs joués avec Manchester United en 8 ans. Surtout, il représente une piste peu onéreuse, ne faisant plus partie des plans d'Erik Ten Hag ces derniers mois. En fin de contrat, en juin prochain, il sera quasiment offert aux Catalans en cas d'offre. De quoi donner une belle perspective de rebond à l'ancien monégasque, en concurrence avec Artem Dovbyk, Mehdi Taremi, Jonathan David, Youssoufa Moukoko, Moise Kean, Victor Osimhen, Santiago Gimenez, Evan Ferguson, Victor Boniface et Serhou Guirassy dans l'esprit des dirigeants barcelonais.