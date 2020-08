Mercato : Monconduit s'engage avec Lorient jusqu'en 2023

Dans : Mercato.

Le FC Lorient officialise ce mercredi soir la signature de Thomas Moconduit jusqu'en 2023 en provenance de l'Amiens SC.

« Le FC Lorient est ravi d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de Thomas Monconduit (29 ans, 196 matches toutes compétitions confondues, 7 buts et 13 passes décisives), le milieu de terrain de l’Amiens SC. Il s’est engagé ce jour avec les Merlus jusqu’en juin 2023.Passé par la JA Drancy, l’US Créteil et l’INF Clairefontaine en catégorie de jeunes, Thomas Monconduit intègre le centre de formation de l’AJ Auxerre en 2007. Il fait ses premiers pas dans le monde professionnel avec les Auxerrois lors de la saison 2012-2013. Il totalise 47 apparitions en Ligue 2 avec les Bourguignons avant de rejoindre l’Amiens SC en 2015. Sous les couleurs amiénoises (149 matches), Thomas connaît deux accessions au côté de Christophe Pelissier et son staff : la première du National à la Ligue 2 en 2016 puis de la Ligue 2 à la Ligue 1 en 2017. Homme fort du dispositif de Christophe Pelissier en Picardie, Thomas s’était vu confier le brassard de capitaine par l’entraîneur qu’il va retrouver cette saison », rappellent les Merlus dans un communiqué.