Man City en tête dans la course folle pour Erling Haaland

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Toujours en pleine réflexion sur son avenir, Erling Haaland devrait avoir fait son choix sur sa nouvelle destination très prochainement. Alors que PSG, le Real Madrid et le Barça sont sur le dossier, c'est Manchester City qui semble se détacher pour enrôler le Norvégien de 21 ans.

Mais où Erling Haaland va-t-il bien pouvoir aller sur le vieux continent ? La réponse a cette question devrait être annoncée très bientôt. En effet, selon les informations de la presse anglaise et du Daily Mail, l'attaquant qui évolue actuellement au Borussia Dortmund va choisir son prochain club dans les quinze prochains jours. Les discussions autour du Norvégien sont encore plus complexes que celles sur Kylian Mbappé puisqu'il implique quatre grosses écuries que sont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City. Finalement, les Skyblues seraient les mieux placés à la conquête du sérial buteur. « Manchester City reste persuadé de remporter la course dans le dossier d'un des joueurs les plus convoités d'Europe, bien que l'affaire ne soit pas encore conclue, même si Haaland a déjà discuté de ses conditions contractuelle », précise le Daily Mail.

Haaland et un salaire de 30 millions d'euros ?

Manchester City are pushing to sign Erling Haaland. They’re making big effort. Direct contacts now ongoing. Pep Guardiola wants him ‘at all costs’ ⭐️🇳🇴 #MCFC



The race is still OPEN, Real Madrid included.



No decision yet. It’s only up to Erling.



📲 More: https://t.co/zDdwiW48PT pic.twitter.com/j86GlPGiQp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2022

Pour rappel, le champion en titre anglais possède un avantage de taille, Alf-Inge Haaland. Le paternel du jeune international norvégien, aux 15 buts en 17 sélections, a porté le maillot bleu ciel entre 2000 et 2003. Les relations entre la famille Haaland et Manchester City sont plus qu'excellentes. Qui dit joueur exceptionnel dit offre exceptionnelle. Le numéro 9 des Jaune et Noir n'en finit plus de faire tourner les têtes depuis son arrivée dans la Ruhr à l'hiver 2020. La preuve en chiffres avec 80 buts inscrits en 84 apparitions avec le BVB. Une efficacité rare devant le but que Pep Guardiola et Manchester City cherchent à retrouver, à tout prix. Depuis le départ de Sergio Aguero l'été dernier, les pensionnaires de l'Etihad Stadium n'ont pas récupéré un véritable avant-centre pour compenser. Financièrement parlant, Manchester City se dit prêt à payer le jeune scandinave à hauteur de 600 000 euros par semaine soit environ 32 millions d'euros à l'année.

Working hard to finish this season strong ⚫🟡 @BVB pic.twitter.com/rembaoisPk — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 12, 2022

Avec un tel pont d'or, l'ancien de Salzbourg deviendra le joueur le mieux payé de Premier League. Mais le clan Haaland va lui aussi s'en mettre plein les poches puisque la commission prévue pour Alf-Inge Haaland et Mino Raiola, l'agent du joueur, est comprise entre 60 et 70 millions d'euros donc une somme deux fois plus importante que celle du Real Madrid. Les Merengues font de Kylian Mbappé leur priorité pendant que le PSG attend une réponse formelle de sa star pour jeter son dévolu sur Haaland. Le Barça serait hors course. Manchester City, de père en fils ?