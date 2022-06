Liverpool pigeonné au mercato avec Sadio Mané, c’est non

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Liverpool en juin 2023, Sadio Mané a toutes les chances de quitter les Reds lors de ce mercato estival.

L’international sénégalais, principal concurrent de Karim Benzema dans la course au Ballon d’Or, est la priorité du Bayern Munich. Et pour cause, le champion d’Allemagne en titre cherche un successeur à Robert Lewandowski et a fait de Sadio Mané sa grande priorité estivale en attaque. L’ex-attaquant du FC Metz a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants bavarois qu’il était intéressé par la perspective de rejoindre la Bavière, mais les deux clubs doivent encore se mettre d’accord. Liverpool, qui ne sera pas en mesure de prolonger les contrats de Sadio Mané et de Mohamed Salah, sont d’accord pour vendre leur international sénégalais avant que ce dernier ne soit libre. En revanche, la direction de Liverpool n'a aucunement l’intention de brader Sadio Mané comme en attestent les informations du Times. Le média britannique dévoile que Liverpool vient de refuser une offre de 30 millions d’euros bonus compris du Bayern Munich pour le transfert de Sadio Mané.

Liverpool refuse 30 ME bonus compris pour Sadio Mané

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

Malgré l’âge du joueur et l’échéance de son contrat, les Reds refusent de brader un joueur qui a contribué à les propulser au sommet de l’Europe ces six dernières années. A ce jour, on ignore encore le montant réclamé par Liverpool pour le transfert de Sadio Mané mais à priori, les Reds seront davantage enclins à vendre leur joueur en cas de proposition avoisinant les 40 à 45 millions d’euros. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, Sadio Mané de côté brouillé les pistes en déclarant son amour… à l’OM. « Plutôt Real Madrid ou Barcelone ? Vous savez, vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment mais bon (rires). Ces deux équipes sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe c’est Marseille, donc je dirais plutôt Marseille » a lancé Sadio Mané, enflammant par la même occasion les supporters de l’OM. Reste que le prix exigé par Liverpool pour le Sénégalais devrait être un peu élevé pour Frank McCourt et Pablo Longoria…