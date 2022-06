Sadio Mané avoue aimer l'OM, alerte mercato !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Convoité par le Bayern, le Barça et le PSG, Sadio Mané reste flou concernant son avenir cet été. Il multiplie les déclarations fortes ces derniers temps et la dernière va marquer. Après le match face au Bénin samedi, le joueur de Liverpool a révélé aimer l'OM.

2022 s'annonce spécial pour Sadio Mané. En sélection, il a enfin remporté la CAN avec le Sénégal et attend avec impatience le Mondial au Qatar en fin d'année. En club, il a connu une déception en perdant la finale de la Ligue des champions avec Liverpool alors que cela était peut-être son dernier match avec les Reds. Arrivé en 2016 sur les bords de la Mersey, le Sénégalais ne se voit pas prolonger au-delà de juin 2023, date limite de son contrat, et fait donc partie des partants potentiels pour cet été. Il possède déjà des prétendants en Europe avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et le PSG.

Mané au PSG ? Difficile, il aime l'OM

Côté parisien, on se verrait bien attirer ce joueur aussi talentueux qu'acharné dans ses courses. Mais, malgré le projet sportif parisien et des atouts financiers importants, le PSG est largué dans ce dossier. Les informations qui se recoupent excluent les Parisiens de la bataille pour l'attaquant de la sélection sénégalaise. Ce dernier a d'ailleurs encore assommé les têtes des dirigeants parisiens dans sa dernière déclaration, donnée en zone mixte après le succès du Sénégal sur le Bénin samedi soir. Mané a révélé apprécier un club français, le rival du PSG, l'OM.

Sadio Mané répond sur son mercato : "Mon équipe de cœur c'est Marseille"https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/OIsm5rK2FN — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 4, 2022

« Une préférence entre le Bayern et Barcelone ? Vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool. Je vais simplement dire que les 2 équipes sont pas mal. Après je ne suis pas un fan de ces équipes, mon équipe, c'est L'OM ! Je vais dire l'OM plutôt », a t-il indiqué. Des mots qui ont un drôle de sens en cette période de mercato. Toutefois, les supporters marseillais ne s'enflammeront pas. En effet, voir Mané débarquer sur la Canebière semble bien improbable à ce jour.