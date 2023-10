Lionel Messi peut faire très mal au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée cet été, Lionel Messi est très investi à l'Inter Miami. C'est le cas sur le terrain mais aussi en dehors puisqu'il a attiré Busquets et Alba en Floride. Sa prochaine cible n'est pas un ami du Barça mais bien un ancien rival du Real Madrid.

Arrivé à l'Inter Miami en juillet dernier, Lionel Messi est le meilleur ambassadeur possible pour la franchise floridienne et la MLS. La Pulga a donné un nouveau coup de projecteur sur le championnat nord-américain, moins en vue après les retraites de Thierry Henry et David Beckham. Messi attire les spectateurs, les téléspectateurs et peut-être aussi les stars du football. Depuis son transfert, Miami a réussi à recruter Sergio Busquets et Jordi Alba, deux anciens coéquipiers de Messi au Barça. Une tâche qui semblait facile mais le test ultime arrive pour l'équipe floridienne et sa star argentine.

Modric a rencontré Beckham, transfert à Miami en vue ?

En effet, la franchise de David Beckham vise un autre Ballon d'Or à court terme : Luka Modric. Les contacts sont sérieux entre le milieu croate du Real Madrid et Beckham comme l'indique Predrag Mijatovic dans les médias espagnols. L'ancien attaquant yougoslave du Real Madrid affirme que Modric a récemment dîné avec David Beckham et un transfert à Miami était au cœur des discussions entre les deux hommes. En coulisses, c'est bien Lionel Messi qui pousse pour faire aboutir ce transfert.

🗣 Pedja Mijatovic: "Modrić to Inter Miami? Yes, he has received offers from the MLS, from many teams and from this one in particular. Leo Messi himself has personally been interested in the possibility." @carrusel pic.twitter.com/JuQ244MbY4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 30, 2023

Le contexte est favorable pour l'arrivée de Modric en Floride. Le Croate ne possède qu'un an de contrat à Madrid. En juin prochain, il disputera peut-être sa dernière compétition internationale l'Euro 2024 avec la Croatie. Après cela, il sera plus à même de vouloir découvrir un championnat extra-européen. S'il avait refusé une belle offre saoudienne l'été dernier, il pourrait en être autrement à Miami puisque son temps de jeu a diminué au Real depuis. Il n'a été titulaire que trois fois cette saison et n'a même pas pris part aux deux dernières rencontres contre Las Palmas et Gérone, passées intégralement sur le banc de touche. Avec deux ballons d'or dans son effectif, l'Inter Miami peut se faire une place de choix sur la carte du football mondial à l'avenir.