Lille vend Carlos Baleba pour 27 ME

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Nouveau riche de la Premier League après avoir vendu Moises Caicedo pour plus de 120 millions d’euros, Brighton a décidé de puiser à Lille. Ainsi, un accord a été trouvé pour le transfert de Carlos Baleba. Le milieu de terrain camerounais n’aura fait qu’une vingtaine de matchs avec le LOSC, lui qui était arrivé en 2022 en provenance des Brasseries du Cameroun. Selon Fabrizio Romano, son transfert rapportera 27 millions d’euros au club nordiste, avec 3 ME de bonus potentiels. Le joueur a déjà trouvé un accord avec le club anglais, et arrivera dans les prochaines heures en Angleterre afin de remplacer Moises Caicedo.