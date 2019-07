Mercato : 60 ME pour un ancien de L1, MU craque !

Dans : Mercato, Premier League, Ligue 1, TFC.

Cet été sera crucial pour Manchester United, qui ne dispute pas la Ligue des Champions la saison prochaine mais qui souhaite se renforcer afin de retrouver une place dans le top 4 l’an prochain.

Le club mancunien s’est déjà offert le défenseur droit Aaron Wan-Bissaka en provenance de Crystal Palace pour près de 50 ME. Et à en croire les informations de L’Equipe, Manchester United pourrait mettre le paquet sur un second défenseur dans les prochains jours. Et il s’agit de l’ancien défenseur toulousain Issa Diop (West Ham), valorisé à près de… 60 ME !

« La position de West Ham est claire : la vente de Diop n'est pas souhaitée mais la porte n'est pas totalement close pour autant. MU va donc devoir taper fort. Difficile d'imaginer une première proposition en deçà de 50 M€. Il faudra voir alors la réaction du board de West Ham, qui doublerait sa mise initiale. Sur le marché anglais, la valorisation de Diop se situe à quelque 60 M€ » indique le journal, pour qui une offre XXL de Manchester United afin de recruter Issa Diop est imminente. Encore joueur de Toulouse en juin 2018, Issa Diop verrait sa carrière prendre une toute autre dimension.