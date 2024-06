Lilian Brassier à l'OM, la DNCG dit non

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Fortement intéressé par Lilian Brassier, le solide défenseur central brestois, l’Olympique de Marseille a connu un véritable coup dur dans ce dossier.

Les grandes manœuvres ont commencé du côté de l’OM. Décevant 8ème du dernier championnat, le club de la cité phocéenne ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Tandis que Roberto De Zerbi doit être intronisé comme le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les prochains jours, la direction marseillaise va devoir travailler pour renforcer l’équipe qui doit montrer autre chose après une saison 2023/2024 irrégulière. Pablo Longoria et Mehdi Benatia prospectent le marché des transferts en espérant boucler rapidement plusieurs dossiers. Celui menant à Lilian Brassier semble toutefois compliqué, le défenseur du Stade Brestois privilégiant un départ vers l’étranger malgré plusieurs sollicitations de clubs français. Ces derniers mois, l’AS Monaco était proche de s’attacher ses services, alors que l’OL et l’OM sont également venus aux renseignements.

Brassier, c’est hors de portée pour l’OM

🗣️ Grégory Lorenzi (DS de Brest) à propos de Lilian Brassier (24 ans) :



« Pour le moment, nous n’avons reçu aucune offre pour Brassier. On estime sa valeur entre 12 et 15 M€. Certains clubs ne sont pas enclins à payer ce prix, mais ont un budget situé entre 8 et 9 M€, comme… pic.twitter.com/NQGkE3Vqxp — Fabien (@Beye13) June 16, 2024

Le natif d’Argenteuil, âgé de 23 ans, a été l’une des grandes révélations de la saison avec le Stade Brestois, surprise du dernier championnat qui a terminé à la 3ème place synonyme de qualification en Ligue des Champions. Sa valeur marchande a logiquement grimpé ces derniers mois, et son directeur sportif Grégory Lorenzi, principal architecte de la réussite brestoise, s’est exprimé au sujet de l’intérêt de l’OM : « On estime sa valeur entre 12 et 15 millions d’euros. Certains clubs ne sont pas enclins à payer ce prix, mais ont un budget compris entre 8 et 9 millions d’euros, comme cela a été le cas de Marseille », a affirmé le dirigeant du club breton dans Le Télégramme. L’OM, qui doit alléger sa masse salariale pour satisfaire les exigences de la DNCG et de Frank McCourt, n’a donc pas les finances suffisantes pour assurer le transfert de Brassier. Un premier coup dur dans ce mercato estival phocéen qui s’annonce agité à tous les niveaux, d’autant qu’il faudra aller chercher des joueurs qui correspondent au jeu que souhaite mettre en place le technicien italien, qui a réalisé des prouesses à Brighton ces deux dernières années.