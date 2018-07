Liga : 215 ME pour oublier Cristiano Ronaldo, le Real Madrid craque

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

À la recherche du successeur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Florentino Perez pourrait mettre le paquet sur Harry Kane.

Cette intersaison, le Real a perdu son entraîneur vedette, Zinédine Zidane, et sa grande star, Cristiano Ronaldo. Ce qui signifie donc que la formation de Julen Lopetegui a un grand vide à boucher pendant ce mercato. Malgré les recrutements de Vinícius pour 45 ME et d'Odriozola pour 30 ME, la Maison Blanche se montre très calme durant ce marché des transferts. Mais la tempête galactique arrive. En effet, selon Don Balon, Florentino Pérez « se rendra en Angleterre la semaine prochaine pour tenter de conclure le transfert d'Harry Kane ».

À la recherche du meilleur joueur possible, alors que Neymar et Mbappé vont rester au PSG, le président des Merengue va donc jeter son dévolu sur l'avant-centre de Tottenham. Et pour mettre tout le monde d'accord, le club champion d'Europe s'apprête à faire une offre de 215 millions d'euros pour s'attacher les services du meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018. Une proposition qui pourrait faire mouche...