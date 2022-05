Lewandowski snobe le PSG, il veut le Barça

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Bayern Munich veut le garder à tout prix, mais Robert Lewandowski veut partir. Pour signer au FC Barcelone, plus qu'au Paris SG.

Le FC Barcelone, qui n’avait plus un sou pour garder Lionel Messi l’été dernier, déborde désormais d’ambition pour s’offrir une attaque parmi les plus impressionnantes d’Europe. L’été dernier, le club catalan a fait venir Memphis Depay. Cet hiver, ce sont Ferran Torres, Adama Traoré, et Pierre-Emerick Aubameyang qui posé leurs valises en Espagne au mercato. De quoi sacrément renforcer le secteur offensif de Xavi, qui continue d’avoir de nombreuses idées. Pendant longtemps, l’entraineur du Barça a rêvé d’Alvaro Morata, mais son président est encore plus ambitieux, et il espère pouvoir convaincre Erling Haaland de venir au Barça. Sinon, la solution de repli se nomme Robert Lewandowski. Le buteur du Bayern Munich rêve de changer d’air après avoir tout gagné avec le club bavarois, mais son club a déjà annoncé qu’il ne le laisserait pas partir. Cela promet un été musclé car le Polonais a bien l’intention de prendre son envol pour signer un dernier gros contrat, un an avant la fin de son engagement avec le Bayern.

Plus facile de gagner le Ballon d'Or avec le Barça ?

A 33 ans, Robert Lewandowski sera à « 100 % » au Bayern selon ses dirigeants. Cela reste à voir pour l’attaquant courtisé par le Barça et le PSG notamment. Mais s’il y a un choix à faire, le Polonais optera sans problème pour le club catalan. C’est ce qu’a confié son ancien coéquipier Javi Martinez, dans l’émission El Larguero. « Je pense qu’il y a une possibilité pour qu’il signe au Barça. Lewandowski est persuadé qu’il aurait gagné une ou deux fois le Ballon d’Or s’il avait joué en Espagne, c’est pourquoi il veut relever ce défi », a expliqué le milieu de terrain espagnol qui évolue au Qatar en ce moment. Une signature au Barça pour aller chercher le Ballon d’Or, voilà un argument contre lequel il semble difficile de lutter pour le Paris SG, qui a certes Lionel Messi dans ses rangs, mais ce n’est certainement pas grâce à son passage parisien que l’Argentin est allé chercher le trophée individuel suprême du footballeur la fin de l’année 2021.