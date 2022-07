Les Saoudiens proposent un salaire fou à Cristiano Ronado

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a déjà émis le souhait de quitter les Red Devils.

Lassé par les mauvais résultats de Manchester United, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo veut partir. L’international portugais ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement la semaine dernière, officiellement pour raisons personnelles, mais les envies d’ailleurs de CR7 sont bien réelles. A en croire les informations délivrées par Le Parisien mardi, Jorge Mendes a proposé les services de son client… au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le club de la capitale n’a pas donné suite alors que Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé garnissent déjà un effectif qui pourrait être enrichi des prospects Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike dans le secteur offensif. Les grands clubs européens ne se battent pas pour récupérer Cristiano Ronaldo, ce qui a donné des idées à un club saoudien selon le journal AS.

250 millions d'euros sur deux ans

Dans son édition du jour, le média espagnol dévoile que CR7 a reçu une offre absolument dingue de la part d’un club du Golf. Dans le détail, cette écurie dont le nom n’a pas filtré serait prête à payer 30 millions d’euros de transfert à Manchester United et proposerait un salaire XXL de 250 millions d’euros sur les deux prochaines années à Cristiano Ronaldo. De son côté, Jorge Mendes empocherait une commission supérieure à 20 millions d’euros. Des chiffres susceptibles de tourner le tournis, même à des célébrités richissimes comme c’est le cas de Cristiano Ronaldo et de son agent Jorge Mendes. Malgré la proposition colossale reçue, l’ex-star du Real Madrid n’a pas donné suite pour le moment. En effet, le champion d’Europe 2016 avec le Portugal a fait savoir à son entourage qu’à 37 ans, il souhaitait encore disputer une -voire deux- saisons au plus haut niveau en Europe avant d’envisager un départ pour une destination exotique… ou la retraite.