Le PSG refuse Cristiano Ronaldo, la raison est délirante

Cristiano Ronaldo cherche un club, et son agent vient d'appeler le PSG. Paris a refusé ce joueur qu'il a longtemps désiré.

Toujours pas revenu à l’entrainement avec Manchester United, Cristiano Ronaldo veut quitter le club anglais. A 37 ans, il cherche un point de chute et ne s’en cache pas, puisqu’il n’a pas non plus pris l’avion avec ses coéquipiers pour la tournée actuelle de MU en Thaïlande. Il a évoqué des « problèmes familiaux » sans que personne n’en sache plus. Mais ce qui est certain, c’est que son agent est particulièrement actif ces derniers jours. Le célèbre Jorge Mendes, qui est dans plusieurs gros coups cet été, est bien sûr toujours l’homme de confiance de CR7. Il a été chargé par ce dernier de lui trouver un point de chute digne de son standing, et de son envie de continuer à briller en Ligue des Champions.

Le PSG version QSI a tant rêvé de CR7

Et Le Parisien l’affirme, dans ses études pour trouver un nouveau club à son poulain, Jorge Mendes a eu Nasser Al-Khelaïfi au bout du fil. Un appel qui a eu lieu après le refus du Bayern Munich de récupérer Cristiano Ronaldo, preuve que le clan du Portugais étudie toutes les possibilités pour décamper de Manchester United. L’appel passé au PSG n’a toutefois pas eu l’effet escompté pour le quintuple Ballon d’Or, qui ne fait visiblement plus autant rêver. Il y a quelques années, les dirigeants qataris se seraient jetés sur cette piste d’un joueur capable d’être décisif dans les matchs capitaux de Ligue des Champions. Mais la politique sportive parisienne a changé et désormais, Cristiano Ronaldo ne fait plus saliver.

Cristiano Ronado est trop bling-bling

Il y a tout d’abord un problème sportif, avec un incroyable embouteillage qui aurait lieu avec Mbappé, Messi et Neymar, et le Portugais n’est pas non plus un adepte du repli défensif, ce qui pourrait donner une équipe trop déséquilibrée aux yeux de Christopher Galtier et Luis Campos. Il y a aussi le côté financier, puisque CR7 demande 30 ME pour signer, à Paris ou ailleurs, et cela ferait grimper une masse salariale déjà copieuse avec le nouveau contrat de Kylian Mbappé. Dernier argument révélé par Le Parisien, et celui-là risque de faire tousser, Cristiano Ronaldo possède « un profil plutôt bling-bling » qui ne plait pas à Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG se dit qu’il sera difficile de faire passer le recrutement de la superstar portugaise quelques semaines après avoir annoncé que c’était la fin du clinquant à Paris pour faire de la place à des joueurs tournés vers le collectif.

La réponse négative du PSG a toutefois été accompagnée d’un bémol, si jamais un départ majeur avait lieu en attaque. Une piqûre de rappel en direction de Neymar, si jamais le Brésilien devait changer d’air dans les prochaines semaines, lui qui s’est parfois senti poussé dehors. En tout cas, Cristiano Ronaldo a fait part de son envie de rejoindre Paris, et ce n’est pas un choix par défaut. Le Portugais rêve de terminer sa carrière sous le même maillot que son éternel rival Lionel Messi, ce que seul le PSG peut faire à l’heure actuelle. Pour le moment, CR7 va donc continuer à prospecter, et les noms les plus fous sont parfois cité, comme Manchester City ou Naples. Une preuve que l’ancien du Real Madrid a plus que jamais envie de quitter une formation de MU qu’il n’estime pas assez musclée pour jouer des titres majeurs cette saison.