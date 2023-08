Lens a accéléré, Wahi n’ira pas à Lyon

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Non retenu en cas d’offre satisfaisante, Elye Wahi devrait quitter Montpellier dans les prochains jours. L’attaquant héraultais pourrait vite signer à West Ham ou au Racing Club de Lens. La tête ailleurs, le Bleuet n’accompagnera pas son équipe à Lyon samedi.

Ça s’accélère pour Elye Wahi. Alors que le président de Montpellier Laurent Nicollin s’étonnait du peu d’offres reçues, les courtisans de son attaquant se sont finalement activés. Chelsea n’est plus la seule équipe à avoir transmis une proposition concrète.

❗️West Ham et Lens ont quasiment trouvé un accord avec Elye Wahi

➡️Entre 35 et 40 millions d’euros bonus compris

🔹Francfort attend d’y voir plus clair avec Kolo Muani avant de faire une offre écrite

🔹Le choix d’EW est imminent. Il n’est pas dans le groupe qui se déplace à Lyon pic.twitter.com/yRPIucYgHJ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 18, 2023

Selon les informations de RMC, West Ham et le Racing Club de Lens ont bien avancé dans les discussions avec le MHSC. A tel point que les deux clubs cités seraient sur le point de trouver un accord compris entre 35 et 40 millions d’euros. C’est donc Elye Wahi qui aura le dernier mot quant à sa prochaine destination. A priori, les Hammers seront en mesure de lui proposer un meilleur salaire. Mais les Sang et Or, eux, ont l’avantage de disputer la Ligue des Champions.

L'OL ne sera pas mécontent

Rappelons aussi qu’après le départ de Loïs Openda au RB Leipzig, le Montpelliérain aurait de grandes chances de s’installer dans le onze de Franck Haise. Elye Wahi devrait prendre une décision rapide. D’autant qu’il va bénéficier d’un certain temps libre ce week-end. Pendant que l’Eintracht Francfort attend le possible départ de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain pour envoyer une offre au MHSC, l’attaquant montpelliérain ne disputera pas le match de son équipe à Lyon samedi.

L’international Espoirs tricolore, sur le point de faire ses valises, ne sera pas convoqué pour cette rencontre de la 2e journée de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui n’a sûrement pas oublié la dernière venue d’Elye Wahi au Groupama Stadium. En mai dernier, malgré la défaite des siens au terme d’un match fou (5-4), le jeune talent s’était offert un quadruplé. Une performance qui explique en partie sa cote au mercato.