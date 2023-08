Le transfert de Messi critiqué, l’Inter Miami le vire

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Lionel Messi est la grand star du championnat aux Etats-Unis et ses premières prestations sous le maillot de l’Inter Miami ont fait sensation.

Il faut dire que depuis son arrivée à l’Inter Miami cet été, Lionel Messi s’est montré décisif à chaque match disputé. L’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain s’éclate, empile les buts et les passes décisives. Lors de son dernier match, il a inscrit un coup-franc magnifique en pleine lucarne de plus de 25 mètres. Incontestablement, la MLS a mis un énorme coup de projecteur sur son championnat en faisant venir le champion du monde 2018 et pour l’heure, le pari de David Beckham est totalement réussi.

Sa précision est quelque chose d'extraordinaire, cet angle ici est spectaculaire. Tout simplement Lionel Messi 🐐🥶



pic.twitter.com/QLVdlmWQTK — Messi France 🇦🇷 (@MessiFrance_) August 8, 2023

Cela n’était pourtant pas gagné car aux Etats-Unis, le championnat et les infrastructures sont bien moins développés que dans les grands clubs européens. Ce qui faisait craindre à Nick Marsman un véritable fiasco. « Je ne pense pas que notre club soit prêt pour l’arrivée de Lionel Messi. Nous avons un stade temporaire, les gens peuvent entrer sur le terrain, nous allons au stade sans sécurité. J’espère qu’il arrivera, mais je pense qu’ils ne sont pas prêts » avait déclaré celui qui était gardien de l’Inter Miami au moment de la signature de Lionel Messi.

La décision radicale de David Beckham

Des déclarations qu’il n’aurait probablement jamais dû tenir puisque quelques jours plus tard, le patron de la franchise David Beckham a tout simplement pris la décision de virer le gardien de 32 ans. « L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui qu’il avait exercé son rachat de la charge budgétaire salariale sur le contrat du gardien de but Nick Marsman dans la Major League Soccer » peut-on lire sur le site officiel de l’Inter Miami. Autant dire qu’en MLS, on ne rigole pas avec le transfert de Lionel Messi…