Le Real pète un plomb dans le dossier Mbappé

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Pas du tout rassuré par l'attitude de Kylian Mbappé, qui a déjà trahi le Real Madrid par le passé, Florentino Pérez a décidé de tout miser sur un double recrutement cet été. Le boss de la Maison Blanche veut Mbappé et Haaland. Les deux !

Le Real Madrid, qui a souvent subi sans broncher les aléas de la carrière de Kylian Mbappé, n’a plus vraiment envie d’opérer la même tactique. Marqué par le refus de l’attaquant de venir en 2022 pour prolonger au PSG à la surprise générale, Florentino Pérez ne compte pas avoir la même patience que les années précédentes, alors que le numéro 7 parisien arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. La date ultimatum du 15 janvier pour répondre favorablement aux premiers appels du pied est désormais évoquée, et à priori, la Casa Blanca n’attend pas une signature officielle, mais bien une prise de position privée sur le fait que rejoindre le Real Madrid est le chemin prévu en fin de saison. Cela ne garantira rien, mais permettra au club merengue d’être dans l’état d’esprit de négocier avec un joueur qui doit afficher son désir de signer.

La confiance du Real en Mbappé est faible

Bonne année à tous.

Je vous souhaite santé, bonheur et épanouissement à vous et vos proches.



2024 sera grand !!!!



🥳🎉❤️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2023

Bien sûr, le profil de Kylian Mbappé, superstar en France et champion du monde, fait rêver Florentino Pérez, qui ne veut toutefois pas se retrouver le bec dans l’eau. C’est pourquoi, selon Madrid Universal, le dirigeant espagnol envisage de se lancer dans un projet assez fou. C’est à dire de ne pas choisir entre Mbappé et Haaland, et de prendre les deux cet été. L’attaquant du PSG est libre et ne va pas signer de manière imminente dans un club, donc il sera toujours temps de le courtiser tout au long de la saison. Surtout que, selon Sports Zone, le Real Madrid ne compte pas participer à une surenchère, et affirme que l’offre contractuelle effectuée il y a un an sera toujours la même en fin de saison, histoire de ne pas trop courber l’échine devant un joueur, ce que le géant espagnol n’aime pas faire. En revanche, la volonté de Florentino Pérez de s’attaquer rapidement au dossier Haaland est nouvelle.

L’attaquant norvégien vient de vivre une année pleine avec Manchester City, où il a su balayer les premières critiques nées de sa signature pour empiler les buts et remporter tous les trophées possibles. Mais son agent a régulièrement mis le feu en expliquant que Haaland était maitre de son avenir grâce à des clauses savamment négociées à sa signature, et que contre une belle somme, le Real Madrid ou tout autre club pouvait le récupérer sous forme de transfert. De quoi provoquer cet appétit soudain de Florentino Pérez, qui refuse d’envisager un été sans une recrue majeure en attaque, et a donc décidé d’attaquer sur les deux tableaux.