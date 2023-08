Alexis Sanchez à Lens, le gros coup est tenté ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Alexis Sanchez ne se voit pas revenir à l'OM, mais songe plus à l'Inter Milan ou au FC Barcelone. Cela n'empêche pas le RC Lens, qui sera en Ligue des Champions, de tenter sa chance.

La saison dernière, le duel a pendant longtemps opposé Lens à l’OM pour la deuxième place du championnat de France. Ce sont finalement les Nordistes qui ont pris le meilleur au final, et cette deuxième place a pris une importance encore plus capitale avec l’échec de l’OM en tour préliminaire face au Panathinaïkos cette semaine. Résultat, le club provençal n’ira pas en Ligue des Champions et a vu ses derniers espoirs, déjà bien minces, de récupérer Alexis Sanchez, s’envoler. Cette nouvelle donne a eu le don d’inspirer le RC Lens, qui est lui directement qualifié pour la C1, affirme l’informateur Mohamed Toubache-Ter. Résultat, les « Sang et Or » ont décidé de tenter leur chance dans ce mercato pour récupérer l’attaquant chilien, qui a déjà pris la mesure de la Ligue 1, dont il était clairement l’un des meilleurs joueurs la saison passée.

Alexis Sanchez hésite entre le Barça et l'Inter

Ce sera un énorme coup pour Lens, même si le caractère entier et survolté de l’ancien d’Arsenal collerait bien avec l’énergie mise à chaque match par la formation de Franck Haise. Mais à priori, pour une fois, Lens et l’OM seront traités de la même façon par le clan du Chilien, qui n’envisage pas de continuer sa carrière en France. S’il est souvent cité du côté de l4Inter Milan, son désir serait aussi de se faire recruter par le FC Barcelone, qui a pourtant beaucoup de mal à joindre les deux bouts avec ses nouveaux joueurs. Que ce soit l’Inter ou le Barça, Alexis Sanchez a visiblement envie de revenir dans l’un de ses anciens clubs. Mais pas vraiment l’OM, et pas non plus Lens à l’heure actuelle, alors que le mercato est dans sa dernière ligne droite.