Le Real Madrid met 280 millions sur un joueur, ce n’est pas Mbappé

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid prévoit de faire un gros investissement cet été pour se renforcer. La Maison Blanche est vaccinée contre Kylian Mbappé, et envisage de tout mettre sur Jude Bellingham.

En dépit des grosses dépenses générées par la construction de son nouveau stade, le Real Madrid s’est mis un très joli pécule de côté pour le jour où il voudra dépenser sur le marché des transferts. Les titres remportés, notamment en Ligue des Champions, sont très rémunérateurs, tout comme les étés passés sans trop dépenser. Résultat, Florentino Pérez a envie de se faire plaisir cet été, et le président madrilène va pouvoir le faire en mettant le paquet sur… Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais fait saliver tous les plus grands clubs européens. Et en dépit des recrutements récents d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, la Maison Blanche veut préparer la relève, sachant que Toni Kroos et Luka Modric ne sont - quasiment - pas éternels.

Ainsi, pour s’offrir le joueur du Borussia Dortmund, le Real Madrid connait déjà sa feuille de route et la planche à billets va devoir sérieusement fonctionner. Le quotidien espagnol Sport dévoile le montant prévu pour se payer l’Anglais, et ce sera une addition de 280 millions d’euros. Il y aura 120 millions d’euros pour son transfert, 20 pour les bonus éventuels, 15 ME pour les agents du joueur, et 144 millions d’euros de salaire répartis sur les six saisons de son futur contrat.

Mbappé relégué au second plan, pour le moment...

Cet investissement serait le plus gros jamais réalisé pour un joueur dans l’histoire de la Maison Blanche. Un énorme effort financier qui selon le journal espagnol empêchera de fournir une telle couverture financière pour une autre venue de taille, comme celle de Kylian Mbappé par exemple. Un message envoyé à l’attaquant du PSG, qui n’est plus perçu à Madrid comme l’objectif numéro 1 du Real. Du moins tant que la porte n’est pas ouverte par l’attaquant parisien ou son clan.