Le Real Madrid a trouvé le meilleur arrière gauche au monde

Par Mehdi Lunay

Les grandes dépenses de l'ère des Galactiques sont terminées au Real Madrid. Florentino Perez veut être plus malin dans un contexte d'inflation au mercato. Les joueurs libres sont ciblés mais Kylian Mbappé n'est pas la priorité des Merengues.

Être et rester le plus grand club du monde en comptant ses sous, tel est le pari du Real Madrid ces dernières années. Florentino Perez n'a plus les finances pour suivre le train de vie du PSG, de Manchester City et autres clubs anglais richement dotés. Les jeunes talents et les joueurs en fin de contrat sont devenus des priorités pour les recruteurs madrilènes. Sur ce deuxième aspect, on peut citer les cas David Alaba et Antonio Rudiger, arrivés gratuitement du Bayern et de Chelsea. L'actualité de l'été semble montrer que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024, sera la prochaine cible du Real Madrid.

Alphonso Davies, cible n°1 du Real Madrid pour 2024

Cependant, c'est un son de cloche différent en Espagne. Le rêve du club merengue est d'attirer celui qu'il considère comme le meilleur latéral gauche actuel en Europe : Alphonso Davies. Le Canadien du Bayern Munich est en fin de contrat en 2025 mais le Real veut pourtant le signer dès 2024 à prix réduit. Une information confirmée par le grand spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

« Alphonso Davies est une cible principale du Real Madrid en 2024 », alerte le journaliste italien. Séduit par le profil et le talent de Davies, le Real Madrid n'ignore surtout pas que le joueur est opposé à une prolongation de contrat au Bayern Munich. De quoi concentrer tous ses efforts sur la signature du Canadien au détriment de Kylian Mbappé. Il faut dire aussi que les chances de réussir sont plus nombreuses que pour le Français, lequel a déjà snobé le Real en 2022 alors qu'il était en fin de contrat au PSG.