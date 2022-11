Le PSG veut Son, rendez-vous avec Al-Khelaifi au Qatar

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Poids lourd de Tottenham, il ne fait plus de doute qu'Heung-min Son fait partie du gratin mondial. Le talent du Sud-Coréen n'a pas échappé à l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti. Mais, son président est réticent à l'acheter ce qui pourrait profiter au PSG, l'été prochain.

Dans un groupe H composé du Portugal, de l'Uruguay, de la Corée du Sud et du Ghana, il sera peut-être la star attendue par tous à la prochaine coupe du monde. Non, on ne parle pas de Cristiano Ronaldo ou de Darwin Nunez mais bien d'Heung-min Son. Il faut dire que le joueur de Tottenham a été le mieux classé des trois hommes lors du dernier ballon d'or avec une 11e place finale. Aux côtés d'Harry Kane, il forme un duo redoutable et redouté chez les Spurs. La maturité footballistique de Son fait rêver bien des clubs pour le prochain mercato.

Nasser Al-Khelaifi veut voir personnellement Son au Qatar

Le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, Manchester United, le Real Madrid et même le PSG sont intéressés par la star coréenne. La presse espagnole avance que les Merengues sont en mesure de rafler la mise. Carlo Ancelotti est séduit par le profil du joueur. Néanmoins, selon El Nacional, son président Florentino Perez n'est pas très chaud à l'idée de mettre les 80 millions d'euros réclamés par Tottenham. Il estime le prix trop élevé pour un joueur de 30 ans révolus. Et, c'est bien le PSG qui pourrait en profiter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Son HeungMin(손흥민)🇰🇷 (@hm_son7)

En effet, le quotidien catalan affirme que le club parisien va passer à l'action pour Heung-min Son. Le joueur est convoité, notamment en l'absence d'une prolongation de contrat de Lionel Messi. Le Coréen ferait un excellent remplaçant pour la Pulga. Si bien que Nasser Al-Khelaifi profitera de la prochaine coupe du monde au Qatar pour rencontrer personnellement Son et s'entretenir à propos de son avenir. Sous contrat jusqu'en 2025 avec Tottenham, Son est tenté par aller voir ailleurs au mercato. Il a déjà passé près de huit années chez les Spurs pour un palmarès resté vierge. De quoi donner de beaux atouts au club parisien dans le dossier.