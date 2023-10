Le PSG et le Real snobés, City va frapper fort

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG et le Real Madrid rêvent, selon ce qu'il adviendra de Kylian Mbappé également, de s'offrir Erling Haaland pendant que le Norvégien est à un tarif abordable. Cela pourrait ne pas durer bien longtemps car Manchester City a pris les choses en mains.

Candidat au Ballon d’Or en raison de son incroyable triplé avec Manchester City, Erling Haaland s’éclate avec le club anglais. Une énorme saison qui n’était pas du tout garantie, surtout quand on se rappelle des discussions lors de son arrivée, sachant que Pep Guardiola avait mis en place une équipe sans avant-centre la saison précédente. Mais le Norvégien est un incroyable finisseur et l’entraineur espagnol a su trouver une équipe qui est capable de jouer pour et avec lui. Résultat, les buts s’enchainent et l’ancien du Borussia Dortmund est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. S’il a encore un peu moins de quatre ans de contrat, Haaland possède aussi des clauses qui permettent à certains clubs de rêver de son recrutement en fin de saison.

Haaland est heureux à Manchester City

#MCFC planning new contract talks with Erling Haaland. Just under four years to run on his existing deal but club keen to extend & player very happy at the club https://t.co/J6ZHGl4tMs — James Ducker (@TelegraphDucker) October 6, 2023

En effet, le PSG et le Real Madrid salivent à l’idée de récupérer le cyborg, même s’il faut mettre 150 ou 180 millions d’euros sur la table lors du mercato. Une somme presque raisonnable vus les chiffres actuels pour les meilleurs joueurs. Un véritable danger que Manchester City prend au sérieux, puisque les champions d’Europe essayent de faire signer un nouveau contrat au Norvégien, supprimant de ce fait cette clause libératoire gênante. Selon le Telegraph, Manchester City a commencé le pressing pour arriver à le faire prolonger, avec inévitablement une augmentation de son salaire, déjà le plus élevé du Royaume. Sans savoir si le clan Haaland envisage réellement de prolonger aussi tôt après la signature de son premier contrat, le journal anglais précise que l’avant-centre se sent très bien chez les Citizens et étudiera donc forcément cette proposition. En cas de nouvelle signature, le Real Madrid et le PSG pourront pleurer, car ce sera ensuite le club de Pep Guardiola qui fixera le tarif pour Haaland, et nul doute que son prix sera alors décuplé.