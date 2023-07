Le PSG en duel avec l’Arabie Saoudite pour Ferland Mendy

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

L’Arabie Saoudite ne s’interdit rien et rêve de s’octroyer les services de Ferland Mendy lors de ce mercato estival. Mais la concurrence sera rude car le PSG et Arsenal sont également intéressé par le défenseur gauche français.

Plombé par les blessures et sérieusement chamboulé par la concurrence à son poste (Alaba, Camavinga), Ferland Mendy a réalisé une saison décevante sous les couleurs du Real Madrid. Avec seulement 18 matchs en Liga, dont la majorité comme remplaçant, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais est dans une mauvaise phase. Une situation idéale pour… l’Arabie Saoudite, qui rêve d’attirer de gros noms de plus de 30 ans mais également des joueurs dans la force de l’âge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ferland Mendy (@ferland_mendy)

Ferland Mendy (28 ans) coche toutes les cases. A en croire les informations de la Cadena SER, le défenseur tricolore formé au Havre est une priorité de l’Arabie Saoudite pour ce mercato estival. Aucun nom de club n’a pour le moment filtré, mais le PIF rêve de mettre la main sur un deuxième joueur du Real Madrid, après avoir raflé le gros lot avec Karim Benzema. Dans ce dossier, il convient toutefois de rester prudent et de ne pas envoyer trop vite Ferland Mendy vers l’Arabie Saoudite.

Le PSG et Arsenal également sur Ferland Mendy

Et pour cause, le site Be Soccer précise que deux cadors européens sont également très attentifs à la situation du défenseur de l’Equipe de France. Dauphin de Manchester City en Premier League cette saison, Arsenal est intéressé au même titre… que le Paris Saint-Germain. L’intérêt du club de la capitale pour Ferland Mendy est un vieux serpent de mer, bien qu’il soit assez incompréhensible il faut bien le dire dans la mesure où l’une des rares satisfactions de la saison parisienne se nomme Nuno Mendes. Pour s’attacher les services de Ferland Mendy, il faudra débourser environ 50 millions d’euros selon la SER. Une somme bien inférieure au montant de clause libératoire du défenseur du Real Madrid, laquelle s’élève à 250 millions d’euros.