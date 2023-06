Le mercato à la sauce Rudi Garcia commence à Naples

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ancien soldat de Rudi Garcia du côté de l’OL, Lucas Tousart, relégué en deuxième division avec Hoffenheim est sur le point de signer à Naples.

Il y a quelques jours, les supporters de Naples ont eu la surprise d’apprendre que Rudi Garcia avait été choisi par Aurelio De Laurentiis afin de succéder à Luciano Spalletti au poste d’entraîneur du Napoli, champion d’Italie un titre. Un choix qui interroge depuis la France, où la cote de l’ancien coach de l’OM et de l’OL n’est pas vraiment au plus haut et alors que Rudi Garcia sort d’une aventure dans un championnat mineur, en Arabie Saoudite.

Lucas Tousart dans les bagages de Rudi Garcia ?

En Italie en revanche, l’ancien consultant de TF1 a une excellente cote depuis son passage réussi à l’AS Roma et par conséquent, le choix de Naples de miser sur lui n’a pas surpris plus que cela. D’ores et déjà tourné vers le mercato, Rudi Garcia souhaite avoir un rôle important dans le marché des transferts à Naples. Et selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports en Allemagne, l’ex-entraîneur de Lille est sur le point d’obtenir un premier renfort qu’il a réclamé à son président.

SSC Neapel, very interested in Lucas #Tousart! Rudi Garcia has a very good opinion about him. Talks and ideas about a swap deal with #Demme + additional payments.



More talks and negotiations are scheduled. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/BWyFMGqlss — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 27, 2023

En effet, Lucas Tousart, relégué en deuxième division allemande avec le Hertha Berlin, est sur le point de rejoindre son ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais à Naples. Un sacré changement de cap pour l’ex-milieu de Valenciennes, en passe de passer de la D2 allemande au champion d’Italie en titre, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le prix du transfert n’a pas encore filtré mais le journaliste affirme que c’est bel et bien Rudi Garcia qui a fait le choix de miser sur Lucas Tousart et que les négociations sont très avancées pour que le deal aboutisse. Notons que Diego Demme, le milieu de terrain allemand de Naples, devrait être dans la balance et faire partie du deal. Naples rajoutera une somme d’argent en plus de céder son milieu de terrain de 31 ans pour faire venir Lucas Tousart, dont la venue au Napoli à la demande de Rudi Garcia fera sourire du côté de Lyon.