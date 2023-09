Le départ surprise, le PSG envoie Housni au Qatar

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Juste avant la fermeture du marché des transferts au Qatar, Al-Sadd a annoncé l’arrivée d’un grand espoir du Paris SG en la personne de Ilyes Housni.

L’attaquant franco-marocain n’aurait clairement pas eu sa chance cette saison vue le recrutement effectué à son poste, et il a donc été prêté au club de Doha pour une saison. Un départ juste avant le buzzer qui a en tout cas surpris tout le monde à Paris, même si l’accord n’a pas été bien difficile à trouver pour le club dirigé par l’un des fils de l’Emir Al-Thani. Surtout que le responsable du recrutement et du développement de la Ligue du Qatar n’est autre que Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG encore impliqué dans plusieurs transactions cet été. Il reste à savoir si Ilyes Housni, du haut de ses 18 ans, profitera de cette saison au Qatar pour poursuivre sa progression. Il y a disputera en tout cas le championnat national et la Ligue des Champions asiatiques, où il pourra croiser la route de nombreux autres anciens joueurs du PSG. Néanmoins, la question reste entière afin de savoir pourquoi le Paris SG n'a pas prêté l'un de ses grands espoirs à un autre français de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour lui donner du temps de jeu à un niveau bien supérieur.