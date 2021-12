Monaco : Le Brésilien Vanderson débarque pour 12 millions d’euros

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La presse brésilienne l’affirme, et cela a été depuis confirmé en France, l’AS Monaco va enregistrer le renfort de Vanderson. Ce latéral droit arrive en provenance du Gremio, et débarque pour la somme de 12 millions d’euros. Annoncé tout proche de Brendford, il va finalement prendre la direction du Rocher pour signer un contrat de cinq ans, avec un salaire de 3 ME par saison. Vanderson, à seulement 20 ans, compte déjà plus de 50 matchs au plus haut niveau dans le championnat brésilien