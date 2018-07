Mercato : 10 ME sur la table, l'ASM grille l'OL pour ce milieu

Dans : Mercato, OL, Monaco.

Cela tire dans tous les sens en ce qui concerne le mercato de l’AS Monaco, et pas seulement pour des départs spectaculaires.

Le club de la Principauté négocie activement avec le CSKA Moscou pour la venue d’Aleksandr Golovin, mais cela ne l’empêche pas d’être tout proche de conclure l’arrivée d’un autre milieu de terrain, au profil plus défensif. En effet, L’Equipe annonce ce samedi que tout est en passe d’être bouclé pour la signature de Jean-Eudes Aholou.

Le joueur ivoirien, qui s’est révélé avec Strasbourg la saison passée, était courtisé par Lyon pour renforcer son milieu de terrain, que ce soit en remplacement d’un départ ou en complément de Lucas Tousart. Mais l’AS Monaco est allé plus vite et plus fort que l’OL, puisque le transfert devrait se conclure autour des 10 ME. De quoi permettre au Racing de faire une énorme plus-value sur le joueur recruté en provenance d’Orléans il y a un an et demi, et s’assurer ainsi d’un certain pouvoir financier pour remplacer ce départ majeur.