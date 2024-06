Le Bayern vire 6 joueurs, le PSG va apprécier

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Seulement 3e de Bundesliga cette saison, le Bayern Munich va entamer une révolution en interne cet été. Avec Vincent Kompany comme entraîneur, l'effectif va radicalement changer et plusieurs cadres sont déjà placés sur la liste des transferts.

Quand un colosse comme le Bayern Munich tombe en Allemagne, ça fait du bruit et des dégâts. Après 11 titres de champion de rang, le club bavarois a été vaincu par le Bayer Leverkusen cette saison. Pire que cela, le Bayern a terminé troisième derrière Stuttgart et n'a gagné aucun trophée. De quoi pousser les dirigeants bavarois à faire le ménage cet été. C'est d'autant plus vrai que Vincent Kompany, arrivé au poste d'entraîneur, vise de nombreux joueurs au mercato. On parle notamment d'Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Dani Olmo (Leipzig), John Stones (Manchester City) ou encore Joshua Zirkzee (Bologne). Pour réussir ces recrutements, il faudra forcément vendre pour le Bayern Munich.

2 joueurs disponibles pour le PSG

Selon les informations du média Sky Deutschland, le Bayern n'ira pas de main morte concernant les joueurs à sacrifier. 6 joueurs de l'effectif sont clairement menacés et non des moindres. On retrouve les deux compères allemands du milieu de terrain : Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Il y a le défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt et le latéral marocain Noussair Mazraoui derrière. Enfin, devant, le Bayern ne veut plus de Serge Gnabry et du Français Kingsley Coman.

Certains noms sont logiques comme Coman et De Ligt souvent blessés ainsi que les décevants Mazraoui et Gnabry. Cependant, la présence de Joshua Kimmich est plus marquante. En effet, l'international allemand a été retenu par le club bavarois depuis plusieurs années malgré des velléités de départ affichées. Ce changement de stratégie est bénéfique pour les prétendants de Kimmich, le FC Barcelone mais aussi le PSG. Le club parisien, en quête de stabilité défensive derrière, pourrait également se laisser tenter par Matthijs de Ligt. Le Néerlandais a été un temps une cible du PSG. La Bavière s'annonce donc comme un eldorado au mercato pour de nombreux clubs européens.