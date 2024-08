Le Barça trouve enfin son grand attaquant

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Alors que le FC Barcelone cherche à recruter absolument un attaquant capable d'évoluer sur l'aile gauche, Federico Chiesa se rapproche de plus en plus d'une arrivée en Catalogne.

La fermeture du mercato estival 2024 arrive à grands pas et le FC Barcelone n'a toujours pas trouvé son ailier gauche. Au départ, tout portait à croire que Nico Williams allait s'y engager. Sa clause libératoire de seulement 60 millions d'euros n'était pas un frein pour les Blaugranas qui auraient tout fait pour trouver un moyen de la payer. Mais face au refus du champion d'Europe de venir en Catalogne cet été, la direction a visé d'autres joueurs. Rebelote avec Kingsley Coman et Rafael Leão. Désormais, il ne reste plus grand monde sur le marché qui ne soit pas hors de prix. Parmi eux, un certain Federico Chiesa.

Chiesa ne veut pas prolonger, feu vert pour le Barça ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait désormais la ferme intention de recruter Federico Chiesa. L'ailier italien de 26 ans ne souhaite absolument pas prolonger son aventure du côté de la Juventus. Alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat chez les Bianconeri, la direction turinoise n'a plus vraiment le choix. Soit elle accepte de le laisser partir dans les prochains jours pour une somme assez faible, soit elle le force à rester une saison de plus, quitte à le perdre gratuitement à la fin d'une saison où il n'aura pas forcément eu la tête à la Vieille Dame.

Pour le média espagnol, son arrivée se rapproche de plus en plus. Chiesa est considéré comme une recrue « low cost » puisqu'il faudrait ne dépenser que 15 millions d'euros pour se l'offrir. En Italie, on serait convaincu que son départ de la Juventus va se faire très rapidement. Thiago Motta lui a signifié qu'il ne comptait de toute façon pas sur lui, de quoi forcer le déroulement des choses.